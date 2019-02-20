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Шальке – Манчестер Сити смотреть онлайн 20.02.2019

 
 
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | 1/8 финала | Первый матч
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке – Манчестер Сити
Начало 20 февраля 2019г в 23:00 мск
ШалькеМанчестер Сити

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