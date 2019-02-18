Нюрнберг - Боруссия Д смотреть онлайн 18.02.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 22-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Нюрнберг - Боруссия Д
Начало 18 февраля 2019г в 22:30 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Нюрнберг - Боруссия Д
Начало 18 февраля 2019г в 22:30 мск
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Дата: 03.02.2012 Вид спорта: Футбол Участники: Нюрнберг и Боруссия Д Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев:...
Дата: 03.02.2012 Вид спорта: Футбол Участники: Нюрнберг и Боруссия Д Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев:...