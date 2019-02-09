Бавария - Шальке смотреть онлайн 09.02.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 21-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Бавария - Шальке
Начало 9 февраля 2019г в 20:30 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Бавария - Шальке
Начало 9 февраля 2019г в 20:30 мск
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