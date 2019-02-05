Гамбург – Нюрнберг смотреть онлайн 05.02.2019
Футбол | Кубок Германии 2018/19 | 1/8 финала
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Гамбург – Нюрнберг
Начало 5 февраля 2019г в 20:30 мск
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