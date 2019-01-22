  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 21 января

17:00  cleag Дженоа - Милан 22:30  cleag Ювентус - Кьево 23:00  cleag Болтон – Вест Бромвич 23:00  cleag Эйбар - Эспаньол
Вторник 22 января

22:45  cleag Бенфика – Порту 23:00  cleag Монако – Мец 23:30  cleag Хетафе – Валенсия
Свернуть список трансляций

Бенфика – Порту смотреть онлайн 22.01.2019

 
 
Футбол | Кубок Португальской Лиги 2018/19 | 1/2 финала |

Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Бенфика – Порту
Начало 22 января 2019г в 22:45 мск 

Бенфика  Порту

Нравится
Похожие новости:
  • Порту - Бенфика обзор матча (20.09.2015)
    Порту - Бенфика обзор матча (20.09.2015)
    20 сентября 2015 | Чемпионат Португалии 2015/2016...
  • Порту и Бенфика вступили в борьбу за Митровича
    Порту и Бенфика вступили в борьбу за Митровича
    Португальские «Порту» и «Бенфика» составят конкуренцию дортмундской «Боруссии» и «Ньюкаслу» в борьбе за 20-летнего нападающего Александара Митровича,...
  • Порту - Бенфика обзор матча (10.05.2014)
    Порту - Бенфика обзор матча (10.05.2014)
    10 мая 2014 | Чемпионат Португалии 2013/14 | 29 тур...
  • Бенфика - Порту обзор матча (12.01.2014)
    Бенфика - Порту обзор матча (12.01.2014)
    12 января 2014 | Чемпионат Португалии 2013/14 | 19-й тур...
  • Прямая трансляция матча ПСЖ - Бенфика смотреть онлайн
    Прямая трансляция матча ПСЖ - Бенфика смотреть онлайн
    Футбол. Лига Европы.1/8 финала. Смотреть онлайн ПСЖ - Бенфика Прямая видео трансляция матча Начало 17.03.2011 в 21:00    ...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close