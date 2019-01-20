Шальке - Вольфсбург смотреть онлайн 20.01.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке - Вольфсбург
Начало 20 января 2019г в 20:00 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке - Вольфсбург
Начало 20 января 2019г в 20:00 мск
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