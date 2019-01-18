Хоффенхайм – Бавария смотреть онлайн 18.01.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Хоффенхайм – Бавария
Начало 18 января 2019г в 22:30 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Хоффенхайм – Бавария
Начало 18 января 2019г в 22:30 мск
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