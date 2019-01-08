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Вторник 08 января

21:00  cleag Нант - Монпелье 23:00  cleag Тоттенхэм – Челси 23:30  cleag Спортинг – Валенсия
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Спортинг – Валенсия смотреть онлайн 08.01.2019

 
 
Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/8 финала Первый матч
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Спортинг – Валенсия
Начало 8 января 2019г в 23:30 мск 
Спортинг Валенсия

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