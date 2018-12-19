Шальке – Байер смотреть онлайн 19.12.2018
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 16-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке – Байер
Начало 19 декабря 2018г в 20:30 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке – Байер
Начало 19 декабря 2018г в 20:30 мск
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