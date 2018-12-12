Шахтер - Лион смотреть онлайн 12.12.2018
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 6-тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шахтер - Лион
Начал 12 декабря 2018г в 23:00 мск
Начал 12 декабря 2018г в 23:00 мск
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