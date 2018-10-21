Лига Чемпионов online Симулкаст смотреть онлайн 23.10.2018
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | Групповой этап | 3-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию лучших моментов всех матчей
Начало 23 октября 2018г в 22:00 мск
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|Вторник 23 октября
|19:55 АЕК – Бавария
|19:55 Янг Бойз – Валенсия
|22:00 Манчестер Юнайтед – Ювентус
|22:00 Шахтер – Манчестер Сити
|22:00 Хоффенхайм – Лион
|22:00 Симулкаст
|22:00 Рома – ЦСКА
|22:00 Реал Мадрид – Виктория
|22:00 Аякс – Бенфика
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | Групповой этап | 3-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию лучших моментов всех матчей
Начало 23 октября 2018г в 22:00 мск