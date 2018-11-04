Лига Чемпионов online Симулкаст смотреть онлайн 06.11.2018
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | Групповой этап | 4-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию лучших моментов всех матчей
Начало 06 ноября 2018г в 23:00 мск
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|Понедельник 05 ноября
|14:00 Оренбург – Рубин
|19:00 Анжи – Енисей
|23:00 Эспаньол – Атлетик
|23:00 Хаддерсфилд – Фулхэм
|16:30 Уфа – Крылья Советов
|Вторник 06 ноября
|20:55 Црвена Звезда – Ливерпуль
|20:55 Монако – Брюгге
|23:00 Интер – Барселона
|23:00 Атлетико – Боруссия Д
|23:00 Порту – Локомотив
|23:00 Симулкаст
|23:00 Наполи – ПСЖ
|23:00 Тоттенхэм – ПСВ
|23:00 Шальке – Галатасарай
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | Групповой этап | 4-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию лучших моментов всех матчей
Начало 06 ноября 2018г в 23:00 мск