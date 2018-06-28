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Англия - Бельгия смотреть онлайн 28.06.2018

 
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Футбол Чемпионат Мира 2018 | Групповой этап
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Англия - Бельгия
Начало 28 июня 2018г в 21:00 мск
Англия Бельгия
Sopcast 259413 -2500 Кбит/с (RUS)
262027 -3000 Кбит/с (RUS)
254780 -5000 Кбит/с (RUS)		   Скачать Sopcast
Как смотреть через Sopcast+VLC
Ace Stream Англия - Бельгия - 2000 Кбит/с (RU)
Англия - Бельгия - 2000 Кбит/с (RU)
Англия - Бельгия - 2000 Кбит/с (EN)
Англия - Бельгия - 2000 Кбит/с (DE)
Англия - Бельгия - 2000 Кбит/с (FR)
Англия - Бельгия - 2000 Кбит/с (ES)
Англия - Бельгия - 5000 Кбит/с (BL)
Англия - Бельгия - 9000 Кбит/с (RU)		   Скачать Ace Stream
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