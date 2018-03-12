Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2017/18
Футбол | Лига Европы 2017/18 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/4 финала
Начало 16 марта 2018 в 15:00
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|Четверг 15 марта
|16:45 Биатлон Спринт (М)
|19:00 Локомотив – Атлетико
|21:00 Зенит – Лейпциг
|21:00 Виктория – Спортинг
|23:05 Арсенал – Милан
|21:00 Динамо Киев – Лацио
|21:00 Атлетик – Марсель
|23:05 Зальцбург – Боруссия Д
|23:05 Лион – ЦСКА
|Пятница 16 марта
|14:00 Локомотив – Атлетико
|22:30 Фрайбург – Штутгарт
|22:45 Монако – Лилль
|23:00 Леванте – Эибар
|15:00 Динамо Киев – Лацио<
Футбол | Лига Европы 2017/18 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/4 финала
Начало 16 марта 2018 в 15:00