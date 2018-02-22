Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2017/18
Футбол | Лига Европы 2017/18 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/8 финала
Начало 23 февраля 2018 в 15:00
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|Пятница 23 февраля
|10:40 Хоккей ОАР - Чехия
|15:00 Жеребьевка 1/8 финала
|22:45 Страсбург - Монпелье
|23:00 Депортиво - Эспаньол
|14:15 Биатлон Эстафета (М)
|22:30 Майнц - Вольфсбург
Футбол | Лига Европы 2017/18 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/8 финала
Начало 23 февраля 2018 в 15:00