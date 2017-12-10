Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2017/18
Футбол | Лига Европы 2017/18 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/16 финала
Начало 11 декабря 2016 в 15:00
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|Воскресенье 10 декабря
|13:30 Биатлон
|15:30 Кельн - Фрайбург
|18:15 Бетис - Атлетико
|20:30 Леванте - Атлетик
|14:00 Реал Сосьедад - Малага
|16:10 Биатлон
|19:00 Ростов - Уфа
|22:45 Вильярреал - Барселона
|14:00 Амкар - Краснодар
|16:30 Спартак М - ЦСКА
|19:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
|22:45 Милан - Болонья
|14:30 Кьево - Рома
|17:00 Наполи - Фиорентина
|20:00 Аугсбург - Герта
|23:00 Марсель - Сент-Этьен
|15:00 Саутгемптон - Арсенал
|17:15 Ливерпуль - Эвертон
|20:00 Сассуоло - Кротоне
|15:00 Александрия - Динамо Киев
|17:30 Ганновер - Хоффенхайм
|20:30 Заря - Шахтер
|Понедельник 11 декабря
|14:00 Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ
|19:30 Ахмат – Зенит
|21:00 Дженоа – Аталанта
|23:00 Эспаньол – Жирона
|15:00 Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ
|19:30 Тосно – Локомотив
|23:00 Лацио – Торино
Футбол | Лига Европы 2017/18 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/16 финала
Начало 11 декабря 2016 в 15:00