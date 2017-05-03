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Среда 03 мая

19:45  cleag Аякс – Лион 21:45  cleag Монако – Ювентус
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Монако – Ювентус смотреть онлайн 03.05.2017

 
 
Футбол | Лига Чемпионов 2016/17 | 1/2 финала
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Монако – Ювентус
Начало 3 мая 2017г в 21:45 мск 
МонакоЮвентус 
Sopcast 139803 - 1500 Кбит/с 
263005 - 2500 Кбит/с 
263011 - 2500 Кбит/с 
151777 - 3000 Кбит/с 
151888 - 3000 Кбит/с 
258888 - 3000 Кбит/с 
254780 - 5000 Кбит/с 		   Скачать Sopcast
Как смотреть через Sopcast+VLC
Ace Stream Монако – Ювентус - 2000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 2000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 2000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 2000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 3000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 4000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 9000 Кбит/с
Монако – Ювентус - 9000 Кбит/с		   Скачать Ace Stream
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