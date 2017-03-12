Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2016/17
Футбол | Лиги Европы 2016/17 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/4 финала
Начало 17 марта 2017 в 15:00
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|Четверг 16 марта
|21:00 Краснодар - Сельта
|21:00 Генк - Гент
|23:05 Аякс - Копенгаген
|23:05 Рома - Лион
|21:00 Бешикташ - Олимпиакос
|23:05 Боруссия М - Шальке
|23:05 Андерлехт - АПОЭЛ
|23:05 Манчестер Юнайтед - Ростов
|Пятница 17 марта
|14:00 Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ
|15:00 Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ
|19:00 Анжи – Оренбург
|20:00 Шахтер – Олимпик
|22:45 Лилль – Марсель
|18:00 Днепр – Карпаты
|20:00 Динамо Киев – Черноморец
|22:30 Боруссия Д – Ингольштадт
|22:45 Лас-Пальмас – Вильярреал
Футбол | Лиги Европы 2016/17 | Жеребьевка
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Жеребьевка 1/4 финала
Начало 17 марта 2017 в 15:00