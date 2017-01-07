Церемония награждения лучших игроков года
Футбол | FIFA Ballon d'Or | Церемония награждения лучших игроков года 2016
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Церемонии вручения наград ФИФА
Начало 09 января 2017 в 20:30
Похожие новости:
|Воскресенье 08 января
|14:00 Атлетик - Алавес
|14:30 Биатлон.Масс-старт.(М)
|16:40 Биатлон.Масс-старт.(Ж)
|18:15 Бетис - Леганес
|20:30 Сельта - Малага
|14:30 Удинезе - Интер
|17:00 Дженоа - Рома
|19:00 Тоттенхэм - Астон Вилла
|22:45 Ювентус - Болонья
|16:30 Ливерпуль - Плимут
|18:00 Челси – Питерборо
|20:00 Милан - Кальяри
|22:45 Вильярреал - Барселона
|Понедельник 09 января
|20:30 Золотой мяч ФИФА
|22:45 Кэмбридж – Лидс
|22:45 Осасуна – Валенсия
Футбол | FIFA Ballon d'Or | Церемония награждения лучших игроков года 2016
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Церемонии вручения наград ФИФА
Начало 09 января 2017 в 20:30