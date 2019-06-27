Краснодар - ЦСКА обзор матча (27.06.2019)
Дата публикации: Вчера, 22:21
|#
|Качество
|Ссылки
|720
|Обзор
Похожие новости:
Краснодар – Валенсия обзор матча (14.03.2019)
Краснодар – Валенсия 14 марта 2019 | Футбол | Лига Европы 2018/19 | 1/8 финала Ответный матч ...
Краснодар – Валенсия 14 марта 2019 | Футбол | Лига Европы 2018/19 | 1/8 финала Ответный матч ...
Бетис - Хетафе обзор матча (03.03.2019)
Бетис - Хетафе 3 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 26-й тур...
Бетис - Хетафе 3 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 26-й тур...
Севилья – Краснодар обзор матча (13.12.2018)
Севилья – Краснодар 13 декабря 2018 | Футбол | Лига Европы 2018/19. Групповой этап | 6-тур...
Севилья – Краснодар 13 декабря 2018 | Футбол | Лига Европы 2018/19. Групповой этап | 6-тур...
ЦСКА – Рома обзор матча (07.11.2018)
ЦСКА – Рома 7 ноября 2018 | Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 4-тур...
ЦСКА – Рома 7 ноября 2018 | Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 4-тур...
Кардифф - Ньюкасл обзор матча (18.08.2018)
Кардифф - Ньюкасл 18 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Англии 2018/19 | Премьер Лига | 2-й тур...
Кардифф - Ньюкасл 18 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Англии 2018/19 | Премьер Лига | 2-й тур...