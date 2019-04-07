Сельта - Реал Сосьедад обзор матча (07.04.2019)
Дата публикации: Сегодня, 21:28
Похожие новости:
Реал Сосьедад - Леванте обзор матча (15.03.2019)
Реал Сосьедад - Леванте 15 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 28-й тур...
Реал Сосьедад - Леванте 15 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 28-й тур...
Бетис - Хетафе обзор матча (03.03.2019)
Бетис - Хетафе 3 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 26-й тур...
Бетис - Хетафе 3 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 26-й тур...
Жирона - Реал Сосьедад обзор матча (25.02.2019)
Жирона - Реал Сосьедад 25 февраля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 25-й тур...
Жирона - Реал Сосьедад 25 февраля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 25-й тур...
Валенсия - Реал Сосьедад обзор матча (10.02.2019)
Валенсия - Реал Сосьедад 10 февраля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 23-й тур...
Валенсия - Реал Сосьедад 10 февраля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 23-й тур...
Кардифф - Ньюкасл обзор матча (18.08.2018)
Кардифф - Ньюкасл 18 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Англии 2018/19 | Премьер Лига | 2-й тур...
Кардифф - Ньюкасл 18 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Англии 2018/19 | Премьер Лига | 2-й тур...