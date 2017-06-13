Австралия – Бразилия обзор матча (13.06.2017)
Дата публикации: Сегодня, 15:33 | Категория: Обзоры матчей
Похожие новости:
Беларусь – Новая Зеландия обзор матча (12.06.2017)
Беларусь – Новая Зеландия 12 июня 2017 | Футбол | Товарищеский матч 2017...
Беларусь – Новая Зеландия 12 июня 2017 | Футбол | Товарищеский матч 2017...
Бразилия – Аргентина обзор матча (09.06.2017)
Бразилия – Аргентина 9 июня 2017 | Футбол | Товарищеский матч 2017...
Бразилия – Аргентина 9 июня 2017 | Футбол | Товарищеский матч 2017...
Бразилия – Парагвай обзор матча (28.03.2017)
Бразилия – Парагвай 28 марта 2017 | Чемпионат Мира 2018 | Отборочный турнир...
Бразилия – Парагвай 28 марта 2017 | Чемпионат Мира 2018 | Отборочный турнир...
Уругвай – Бразилия обзор матча (24.03.2017)
Уругвай – Бразилия 24 марта 2017 | Чемпионат Мира 2018 | Отборочный турнир...
Уругвай – Бразилия 24 марта 2017 | Чемпионат Мира 2018 | Отборочный турнир...
Англия - Австралия обзор матча (27.05.2016)
Англия - Австралия 27 мая 2016 | Товарищеский матч 2016...
Англия - Австралия 27 мая 2016 | Товарищеский матч 2016...