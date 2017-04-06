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Четверг 06 апреля

17:00  cleag Урал – Рубин 20:30  cleag Эйбар – Лас-Пальмас 22:30  cleag Валенсия – Сельта
Пятница 07 апреля

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Урал – Рубин обзор матча (06.04.2017)

Дата публикации: Сегодня, 19:55 | Категория: Обзоры матчей

Урал – Рубин

# Качество Ссылки
480 Обзор
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