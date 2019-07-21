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Воскресенье 21 июля

14:00  cleag Урал - Ахмат
14:30  cleag Ювентус - Тоттенхэм 16:30  cleag Локомотив - Тамбов 19:00  cleag Динамо - Рубин 21:30  cleag Сочи - Зенит
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Ювентус - Тоттенхэм (21.07.2019) | Международный Кубок чемпионов 2019

Дата публикации: Сегодня, 19:31 | Категория: news, Товарищеские матчи

Ювентус - Тоттенхэм

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