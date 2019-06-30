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Воскресенье 30 июня

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Краснодар - Ростов (30.06.2019) | Товарищеский турнир Кубок Париматч

Дата публикации: Сегодня, 16:40 | Категория: news, Товарищеские матчи

Краснодар - Ростов

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