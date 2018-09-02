Шальке - Герта (02.09.2018) | Немецкая Бундеслига 2018/19
Дата публикации: Сегодня, 17:20 | Категория: news, Германия.Bundesliga
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