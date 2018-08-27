Жеребьевка группового этапа | Лига Чемпионов 2018/19
Дата публикации: Сегодня, 20:16 | Категория: news, Еврокубки 2014-2017
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|Четверг 30 августа
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|19:30 Лейпциг – Заря
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|21:00 Хетафе – Вальядолид
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|19:00 Ворскла – Черноморец
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|21:30 Ганновер – Боруссия Д
|23:00 Вильярреал – Жирона
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