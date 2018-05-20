Валенсия - Депортиво (20.05.2018) | Чемпионат Испании 2017/18
Дата публикации: Сегодня, 17:16 | Категория: news, Испания.La Liga, Primera
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|Воскресенье 20 мая
|13:00 Валенсия - Депортиво
|16:00 Дженоа - Торино
|17:00 Верес - Мариуполь
|19:00 Милан - Фиорентина
|21:45 Сассуоло - Рома
|16:45 США - Канада
|17:15 Атлетик - Эспаньол
|19:30 Атлетико - Эйбар
|21:45 Барселона - Реал Сосьедад
|17:00 Ворскла - Заря
|19:00 Наполи - Кротоне
|21:15 Швеция - Швейцария
|21:45 Лацио - Интер
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