Хоккей: Чемпионат Мира 2018 Россия – Словакия (14.05.2018)
Дата публикации: Сегодня, 19:45 | Категория: news, Международные турниры по хоккею
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|Вторник 15 мая
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|21:15 Латвия – Дания
|21:15 Россия – Швеция
|13:15 Швейцария – Франция
|17:15 Беларусь – Словакия
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