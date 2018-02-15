Боруссия Д – Аталанта (15.02.2018) | Лига Европы 2017/18 | 1/16 финала | Первый матч
Дата публикации: Сегодня, 10:20 | Категория: news, Еврокубки 2014-2017
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