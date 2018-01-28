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Понедельник 29 января

23:00  cleag Сельта – Бетис
Вторник 30 января

22:45  cleag Аталанта – Ювентус 22:45  cleag Суонси – Арсенал 23:00  cleag Хаддерсфилд – Ливерпуль 23:05  cleag Ренн – ПСЖ
22:45  cleag Вест Хэм – Кристал Пэлас
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Чемпионат Франции 2017-2018 / Обзор 23-ого тура

Дата публикации: Сегодня, 20:08 | Категория: news, Франция.Лига 1

Французская Лига 1

# Качество Ссылки
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