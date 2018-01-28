Кардифф – Манчестер Сити (28.01.2018) | Кубок Футбольной Ассоциации 2017/18 | 1/16 финала
Дата публикации: Сегодня, 21:43 | Категория: news, Англия.The FA Premier League
|#
|Качество
|Ссылки
|720
|Смотреть
Похожие новости:
- Питерборо – Лестер (27.01.2018) | Кубок Футбольной Ассоциации 2017/18 | 1/16 финала
- Уиган - Вест Хэм (27.01.2018) | Кубок Футбольной Ассоциации 2017/18 | 1/16 финала
- Ньюпорт Каунти – Тоттенхэм (27.01.2018) | Кубок Футбольной Ассоциации 2017/18 | 1/16 финала
- Ливерпуль – Вест Бромвич (27.01.2018) | Кубок Футбольной Ассоциации 2017/18 | 1/16 финала
- Кьево – Ювентус (27.01.2018) | Итальянская Серия А 2017/18 | 22-й тур