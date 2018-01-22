Ювентус – Дженоа (22.01.2018) | Итальянская Серия А 2017/18 | 21-й тур
Дата публикации: Сегодня, 01:07 | Категория: news, Италия.Lega Calcio
Похожие новости:
- Биатлон: Кубок Мира 2017-18 | 6-й этап | Антхольц-Антерсельва Мужчины. Масс-старт 15 км
- Интер – Рома (21.01.2018) | Итальянская Серия А 2017/18 | 21-й тур
- Кальяри – Милан (21.01.2018) | Итальянская Серия А 2017/18 | 21-й тур
- Аталанта – Наполи (21.01.2018) | Итальянская Серия А 2017/18 | 21-й тур
- Лион – ПСЖ (21.01.2018) | Французская Лига 1 2017/18 | 21-й тур