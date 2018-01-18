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Леганес – Реал Мадрид (18.01.2018) | Кубок Испании 2017/18 | 1/4 финала | Первый матч

Дата публикации: Сегодня, 07:40 | Категория: news, Испания.La Liga, Primera

Леганес – Реал Мадрид

# Качество Ссылки
720 1-й тайм
720 2-й тайм
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