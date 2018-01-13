Биатлон: Кубок Мира 2017-18 | 5-й этап | Рупольдинг. Женщины. Масс-старт 12,5 км
Дата публикации: Сегодня, 19:40 | Категория: news, Зимние виды спорта
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