Биатлон: Кубок Мира 2017-18 | 4-й этап | Оберхоф, Германия. Женщины. Эстафета 4x6 км
Дата публикации: Сегодня, 16:40 | Категория: news, Зимние виды спорта
Похожие новости:
- Кубок Англии 2016-17 / 1/32 финала / Match Of The Day / Обзор матчей субботы
- Биатлон: Кубок Мира 2017-18 | 4-й этап | Оберхоф, Германия. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
- Биатлон: Кубок Мира 2017-18 | 4-й этап | Оберхоф (Германия). Женщины. Гонка преследования 10 км
- Севилья – Бетис (06.01.2018) | Чемпионат Испании 2017/18 | 18-й тур
- Кальяри – Ювентус (06.01.2018) | Итальянская Серия А 2017/18 | 20-й тур