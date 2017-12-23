Бернли – Тоттенхэм (23.12.2017) | Чемпионат Англии 2017/18 | Премьер Лига | 19-й тур
Дата публикации: Сегодня, 00:59 | Категория: news, Англия.The FA Premier League
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