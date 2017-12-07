Арсенал – БАТЭ (07.12.2017) | Лига Европы 2017/18 | Групповой этап | 6-й тур
Дата публикации: Сегодня, 09:42 | Категория: news, Еврокубки 2014-2017
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