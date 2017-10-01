Верес - Сталь (01.10.2017) | Украинская Премьер Лига 2017/18 | 11-й тур
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: news, Украина.Премьер Лига
|#
|Качество
|Ссылки
|480
|Матч
Похожие новости:
- Черноморец - Ворскла (01.10.2017) | Украинская Премьер Лига 2017/18 | 11-й тур
- Чемпионат Англии 2017-18 / 07-й тур / Match Of The Day / Обзор матчей субботы
- Гамбург - Вердер (30.09.2017) | Немецкая Бундеслига 2017/18 | 6-й тур
- Аугсбург - Боруссия Д (30.09.2017) | Немецкая Бундеслига 2017/18 | 6-й тур
- Хаддерсфилд - Тоттенхэм (30.09.2017) | Чемпионат Англии 2017/18 | Премьер Лига | 6-й тур