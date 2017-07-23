Карпаты – Ворскла (23.07.2017) | Украинская Премьер Лига 2016/17
Дата публикации: Вчера, 21:55 | Категория: news, Украина.Премьер Лига
|#
|Качество
|Ссылки
|720
|Матч
Похожие новости:
- Шахтер – Динамо Киев (22.07.2017) | Украинская Премьер Лига 2016/17
- Верес – Александрия (22.07.2017) | Украинская Премьер Лига 2016/17
- Черноморец – Сталь (22.07.2017) | Украинская Премьер Лига 2016/17
- ПСЖ - Тоттенхэм (23.07.2017) | Международный кубок чемпионов 2017
- Ювентус - Барселона (23.07.2017) | Международный кубок чемпионов 2017