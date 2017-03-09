Шальке – Боруссия М (09.03.2017) | Первый матч | 1/8 финала | Лига Европы 2016/17
Дата публикации: Сегодня, 01:35 | Категория: news, Еврокубки 2014-2017
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