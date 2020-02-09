«Ливерпуль» просматривал Брозовича в миланском дерби
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
Опорный полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович находится на карандаше у Юргена Клоппа.
В минувший уикенд в Серии А прошло миланское дерби, во время которого за игрой 27-летнего хавбека наблюдал скаут «мерсисайдцев», сообщает «FC Inter News».
Напомним, результативная перестрелка между «Интером» и «Миланом» завершилась победой хозяев (4:2). Марцело же в этой забил один гол.
Отмечается, что руководители «нерадзурри» хотят избежать расставания с Брозовичем. Они уже предложили игроку подписать новый контракт до 2024 года, по условиям которого, его годовая заработная плата увеличится на 1,5 млн евро и составит 4,7 миллиона (без учёта бонусов).
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