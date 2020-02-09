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«Ливерпуль» просматривал Брозовича в миланском дерби

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

«Ливерпуль» просматривал Брозовича в миланском дерби

Опорный полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович находится на карандаше у Юргена Клоппа.

В минувший уикенд в Серии А прошло миланское дерби, во время которого за игрой 27-летнего хавбека наблюдал скаут «мерсисайдцев», сообщает «FC Inter News».

Напомним, результативная перестрелка между «Интером» и «Миланом» завершилась победой хозяев (4:2). Марцело же в этой забил один гол.

Отмечается, что руководители «нерадзурри» хотят избежать расставания с Брозовичем. Они уже предложили игроку подписать новый контракт до 2024 года, по условиям которого, его годовая заработная плата увеличится на 1,5 млн евро и составит 4,7 миллиона (без учёта бонусов).
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