«Ливерпуль» просматривал Брозовича в миланском дерби

Опорный полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович находится на карандаше у Юргена Клоппа.



В минувший уикенд в Серии А прошло миланское дерби, во время которого за игрой 27-летнего хавбека наблюдал скаут «мерсисайдцев», сообщает «FC Inter News».



Напомним, результативная перестрелка между «Интером» и «Миланом» завершилась победой хозяев (4:2). Марцело же в этой забил один гол.



Отмечается, что руководители «нерадзурри» хотят избежать расставания с Брозовичем. Они уже предложили игроку подписать новый контракт до 2024 года, по условиям которого, его годовая заработная плата увеличится на 1,5 млн евро и составит 4,7 миллиона (без учёта бонусов).