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«Ювентус» готов раскошелиться на ван Дейка

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

«Ювентус» готов раскошелиться на ван Дейка

Стало известно о планах «Ювентуса» относительно центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

По информации «The Sun», следующим клубом в карьере 28-летнего футболиста может стать действующий чемпион Италии «Ювентус».

Боссы «старой синьоры» заинтересованы в услугах игрока сборной Нидерландов и готовы выложить за его переход порядка 180 000 000 евро. При этом отмечается, что в Турине надеются на то, что уже в этом сезоне «Ливерпуль» сумеет завоевать чемпионский титул и тогда ван Дейк точно согласится перейти в их команду.

В прошлом году Вирджил будучи игроком «Ливерпуля» добыл сразу три трофея — выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат Мира.

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