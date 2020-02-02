«Ювентус» готов раскошелиться на ван Дейка
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
Стало известно о планах «Ювентуса» относительно центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
По информации «The Sun», следующим клубом в карьере 28-летнего футболиста может стать действующий чемпион Италии «Ювентус».
Боссы «старой синьоры» заинтересованы в услугах игрока сборной Нидерландов и готовы выложить за его переход порядка 180 000 000 евро. При этом отмечается, что в Турине надеются на то, что уже в этом сезоне «Ливерпуль» сумеет завоевать чемпионский титул и тогда ван Дейк точно согласится перейти в их команду.
В прошлом году Вирджил будучи игроком «Ливерпуля» добыл сразу три трофея — выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат Мира.
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