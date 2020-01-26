Рохо отправится в аренду в «Эструдиантес»
Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола
Центрбек «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо покинет «Олд Траффорд».
По сообщениям британского таблоида «Mirror», «красные дьяволы» пытались избавиться от ненужного игрока в текущее трансферное окно, но так и не смогли найти покупателя. Временно приютить аргентинца сидящего без игровой практики, решился его бывший клуб «Эстудиантес», воспитанником которого и является Маркос.
Таким образом, во второй части сезона 2019/20 Рохо будет выступать за «львов» из Ла-Платы на правах арендного соглашения.
Контракт 29-летнего футболиста с «Ман Юнайтед» в силе до лета 2021 года.
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