Рохо отправится в аренду в «Эструдиантес»

Центрбек «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо покинет «Олд Траффорд».



По сообщениям британского таблоида «Mirror», «красные дьяволы» пытались избавиться от ненужного игрока в текущее трансферное окно, но так и не смогли найти покупателя. Временно приютить аргентинца сидящего без игровой практики, решился его бывший клуб «Эстудиантес», воспитанником которого и является Маркос.



Таким образом, во второй части сезона 2019/20 Рохо будет выступать за «львов» из Ла-Платы на правах арендного соглашения.



Контракт 29-летнего футболиста с «Ман Юнайтед» в силе до лета 2021 года.