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Рохо отправится в аренду в «Эструдиантес»

Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола

Рохо отправится в аренду в «Эструдиантес»

Центрбек «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо покинет «Олд Траффорд».

По сообщениям британского таблоида «Mirror», «красные дьяволы» пытались избавиться от ненужного игрока в текущее трансферное окно, но так и не смогли найти покупателя. Временно приютить аргентинца сидящего без игровой практики, решился его бывший клуб «Эстудиантес», воспитанником которого и является Маркос.

Таким образом, во второй части сезона 2019/20 Рохо будет выступать за «львов» из Ла-Платы на правах арендного соглашения.

Контракт 29-летнего футболиста с «Ман Юнайтед» в силе до лета 2021 года.

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