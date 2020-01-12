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«Интер» пытается сбить цену на Эриксена до € 10 млн

Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола

«Интер» пытается сбить цену на Эриксена до € 10 млн

Миланский «Интернационале» работает над трансфером Кристиана Эриксена в свою команду.

Согласно данным ведущего итальянского издания «La Gazzetta dello Sport», «черно-синие» не хотят платить за датчанина 20 000 000 евро, которые затребовало за игрока руководство «шпор».

Гендиректор «Интера» Джузеппе Марота считает эту сумму завышенной, так как следующим летом атакующий полузащитник лондонского клуба станет свободным агентом и может достаться им абсолютно бесплатно. Миланцы готовы выкупить Кристиана этой зимой, но не более чем за 10 миллионов евро.

По некоторым данным появившимся в прессе, Эриксен уже согласовал контракт с «нерадзурри». В случае перехода в «Интер» он будет зарабатывать € 7,5 млн в год.

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