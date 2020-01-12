«Интер» пытается сбить цену на Эриксена до € 10 млн
Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола
Миланский «Интернационале» работает над трансфером Кристиана Эриксена в свою команду.
Согласно данным ведущего итальянского издания «La Gazzetta dello Sport», «черно-синие» не хотят платить за датчанина 20 000 000 евро, которые затребовало за игрока руководство «шпор».
Гендиректор «Интера» Джузеппе Марота считает эту сумму завышенной, так как следующим летом атакующий полузащитник лондонского клуба станет свободным агентом и может достаться им абсолютно бесплатно. Миланцы готовы выкупить Кристиана этой зимой, но не более чем за 10 миллионов евро.
По некоторым данным появившимся в прессе, Эриксен уже согласовал контракт с «нерадзурри». В случае перехода в «Интер» он будет зарабатывать € 7,5 млн в год.
Похожие новости:
СМИ: «Реал» продаст Иско в «Челси» и подпишет Эриксена
Хавбек «Реала» Иско может сменить клубную прописку во время ближайшего трансферного окна. Согласно данным «Mirror»,...
Хавбек «Реала» Иско может сменить клубную прописку во время ближайшего трансферного окна. Согласно данным «Mirror»,...
«Ювентус» попытается заполучить Эриксена
Летом 2020 года у Кристиана Эриксена истекает контракт с лондонским клубом. Как сообщает «Corriere dello Sport», использовать данную...
Летом 2020 года у Кристиана Эриксена истекает контракт с лондонским клубом. Как сообщает «Corriere dello Sport», использовать данную...
Зимой Эриксен может оказаться в «Баварии»
Хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может стать игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает телеканал Sport1...
Хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может стать игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает телеканал Sport1...
«Реал» намерен приобрести Эриксена зимой
Хавбек лондонского клуба Кристиан Эриксен с высокой долей вероятности сменит клубную прописку в период зимнего трансферного окна, утверждает...
Хавбек лондонского клуба Кристиан Эриксен с высокой долей вероятности сменит клубную прописку в период зимнего трансферного окна, утверждает...
«Ман Юнайтед» попытается приобрести Эриксена в январе
Этой зимой датчанин может усилить команду Сульшера. В октябре руководство «манкунианцев» хочет встретиться со своими коллегами из...
Этой зимой датчанин может усилить команду Сульшера. В октябре руководство «манкунианцев» хочет встретиться со своими коллегами из...