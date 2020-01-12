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«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло

Римский клуб активно ищет замену выбывшему из-за травмы Николо Дзаньоло.

Напомним, ранее стало известно, что в недавнем противостоянии с «Ювентусом» 20-летний хавбек порвал «кресты», а также повредил мениск. В ближайшее время его ждёт хирургическое вмешательство. По мнению медиков Николо пробудет в лазарете как минимум до начала августа.

По информации издания «Corriere dello Sport», в шорт-листе наставника «волков» находятся три кандидата, один из которых будет призван стать заменой Дзаньоло — Маттео Политано («Интер»), Сусо («Милан») и Родриго Де Пауль («Удинезе»).

Также известно, что «Рома» уже сделала запрос относительно стоимости Де Пауля. За 25-летнего аргентинца его руководство хочет выручить не менее 35 млн евро.

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