«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло

Римский клуб активно ищет замену выбывшему из-за травмы Николо Дзаньоло.



Напомним, ранее стало известно, что в недавнем противостоянии с «Ювентусом» 20-летний хавбек порвал «кресты», а также повредил мениск. В ближайшее время его ждёт хирургическое вмешательство. По мнению медиков Николо пробудет в лазарете как минимум до начала августа.



По информации издания «Corriere dello Sport», в шорт-листе наставника «волков» находятся три кандидата, один из которых будет призван стать заменой Дзаньоло — Маттео Политано («Интер»), Сусо («Милан») и Родриго Де Пауль («Удинезе»).



Также известно, что «Рома» уже сделала запрос относительно стоимости Де Пауля. За 25-летнего аргентинца его руководство хочет выручить не менее 35 млн евро.