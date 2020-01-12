«Ман Юнайтед» готов включить Перейру или Рохо в сделку по Фернандешу

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, который на клубном уровне выступает в составе лиссабонского «Спортинга», близок к тому чтобы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».



В качестве источника этой информации выступил известный итальянский журналист Николо Скира.



По его данным, стороны уже практически договорились о переходе 25-летнего хавбека в ряды «красных дьяволов». В тоже время, личный контракт Бруну с английским клубом уже согласован. Потенциальный трансфер оценивается в 60 000 000 евро. Кроме того, Скира утверждает, что в сделку войдёт один из двух игроков «МЮ» — это Маркос Рохо (защитник) или Андреас Перейра (атакующий полузащитник).



Во всех турнирах с участием «Спортинга» в сезоне 2019/20 Фернандеш в 25 матчах сумел оформить 15 голов и 13 ассистов.