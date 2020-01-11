  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 13 января

22:45  cleag Парма – Лечче
Свернуть список трансляций

Хави сменит Вальверде в «Барселоне»

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Хави сменит Вальверде в «Барселоне»

Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport».

Как утверждает источник, идею приглашения Хави поддержали не только все члены руководства, но и игроки каталонского клуба.

39-летний испанец ныне тренирующей «Аль-Садд» из Дохи, готов стать преемником Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны», но при одном условии — текущий сезон он хочет завершить находясь у руля катарского коллектива.

Таким образом, легенда «Барсы» вернется в свою бывшую команду следующим летом. Данную информацию также подтвердил гендиректор «Аль-Садд» Турки Али-Али.

Напомним, Хави являющийся выпускником академии «Барселоны», впоследствии защищал цвета этого клуба в период с 1998 по 2015 год и выиграл 25 трофеев.

Нравится
Социальные комментарии Cackle
Похожие новости:
  • Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
    Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
    Будущее 55-летнего тренера в «Барселоне» уже решено. Издание «AS» ссылаясь на источник в каталонском клубе сообщило, что...
  • Источник: Ракитич покинет «Барселону» зимой
    Источник: Ракитич покинет «Барселону» зимой
    Хавбек каталонского клуба Иван Ракитич хочет сменить клуб в январе. Об этом сообщает «Diario Gol». Слухи о том, что хорватский...
  • Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
    Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев...
  • Бартомеу: когда-нибудь Хави станет главным тренером Барселоны
    Бартомеу: когда-нибудь Хави станет главным тренером Барселоны
         В будущем легендарный хавбек «Барселоны» Хави, сегодня играющий за «Аль-Садд» вполне может встать у руля...
  • Хави: «Организм даст знать, когда вешать бутсы на гвоздь»
    Хави: «Организм даст знать, когда вешать бутсы на гвоздь»
    Лидер «Барселоны» Хави заявил, что не планирует в ближайшем будущем заканчивать карьеру. «На сегодняшний день я всем сердцем...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2019
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close