Хави сменит Вальверде в «Барселоне»
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport».
Как утверждает источник, идею приглашения Хави поддержали не только все члены руководства, но и игроки каталонского клуба.
39-летний испанец ныне тренирующей «Аль-Садд» из Дохи, готов стать преемником Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны», но при одном условии — текущий сезон он хочет завершить находясь у руля катарского коллектива.
Таким образом, легенда «Барсы» вернется в свою бывшую команду следующим летом. Данную информацию также подтвердил гендиректор «Аль-Садд» Турки Али-Али.
Напомним, Хави являющийся выпускником академии «Барселоны», впоследствии защищал цвета этого клуба в период с 1998 по 2015 год и выиграл 25 трофеев.
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