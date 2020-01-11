Хави сменит Вальверде в «Барселоне»

Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport».



Как утверждает источник, идею приглашения Хави поддержали не только все члены руководства, но и игроки каталонского клуба.



39-летний испанец ныне тренирующей «Аль-Садд» из Дохи, готов стать преемником Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны», но при одном условии — текущий сезон он хочет завершить находясь у руля катарского коллектива.



Таким образом, легенда «Барсы» вернется в свою бывшую команду следующим летом. Данную информацию также подтвердил гендиректор «Аль-Садд» Турки Али-Али.



Напомним, Хави являющийся выпускником академии «Барселоны», впоследствии защищал цвета этого клуба в период с 1998 по 2015 год и выиграл 25 трофеев.