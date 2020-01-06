«Челси» поборется с «Вест Хэмом» за полузащитника «Бенфики»

Хавбек «Бенфики» Жедсон Фернандеш привлек внимание сразу двух лондонских клубов, о чём сообщил «Sky Sports».



Накануне, португальский гранд получил предложения от «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». «Молотобойцы» хотят арендовать 21-летнего футболиста на 1,5 сезона с опцией последующего выкупа за 40 000 000 евро. «Синие» также рассчитывают на аренду и готовы выкупить Жедсона за 60 миллионов, при условии, что он примет участие в 50% от общего числа всех матчей «Челси».



Также отмечается, что сам молодой полузащитник хочет продолжить карьеру в АПЛ, в связи с чем он попросил руководство лиссабонцев не препятствовать его переходу в стан одного из заинтересованных клубов.



В нынешнем розыгрыше Примейры на счету Фернандеша 7 поединков без результативных действий.