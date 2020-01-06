«Барселона» пытается заполучить полузащитника «Палмейраса»
Дата публикации: Вчера, 23:22 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Палмейраса» Матеус Фернандес удостоился пристального внимания со стороны одного из самых сильных клубов Европы, утверждает издание «Mundo Deportivo».
По данным источника, на 21-летнего игрока «зелёно-белых» претендует «Барселона», которая уже отправила своих представителей на переговоры с бразильской стороной. Сумма потенциального трансфера оценивается в 6 000 000 евро.
Также известно, что помимо «Палмейраса» «блаугранас» придётся договариваться еще и с «Ботафого», так как частью прав на Матеуса по-прежнему владеет его бывшая команда.
В недавно завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии Фернандес провёл 11 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча.
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