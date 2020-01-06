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«Барселона» пытается заполучить полузащитника «Палмейраса»

Дата публикации: Вчера, 23:22 | Категория: Новости футбола

«Барселона» пытается заполучить полузащитника «Палмейраса»

Хавбек «Палмейраса» Матеус Фернандес удостоился пристального внимания со стороны одного из самых сильных клубов Европы, утверждает издание «Mundo Deportivo».

По данным источника, на 21-летнего игрока «зелёно-белых» претендует «Барселона», которая уже отправила своих представителей на переговоры с бразильской стороной. Сумма потенциального трансфера оценивается в 6 000 000 евро.

Также известно, что помимо «Палмейраса» «блаугранас» придётся договариваться еще и с «Ботафого», так как частью прав на Матеуса по-прежнему владеет его бывшая команда.

В недавно завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии Фернандес провёл 11 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча.

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