«Барселона» пытается заполучить полузащитника «Палмейраса»

Хавбек «Палмейраса» Матеус Фернандес удостоился пристального внимания со стороны одного из самых сильных клубов Европы, утверждает издание «Mundo Deportivo».



По данным источника, на 21-летнего игрока «зелёно-белых» претендует «Барселона», которая уже отправила своих представителей на переговоры с бразильской стороной. Сумма потенциального трансфера оценивается в 6 000 000 евро.



Также известно, что помимо «Палмейраса» «блаугранас» придётся договариваться еще и с «Ботафого», так как частью прав на Матеуса по-прежнему владеет его бывшая команда.



В недавно завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии Фернандес провёл 11 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча.